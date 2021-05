Hugh Jackman, la star pubblica foto a caso dal suo smartphone: c'è anche Ryan Reynolds!

L'animo burlone di Hugh Jackman ha colpito ancora. La star ha pubblicato diverse foto a caso prese dal suo smartphone, una selezione totalmente improvvisata delle immagini presenti sulla sua memoria telefonica. Le sorprese, se vogliamo, sono due: la presenza dell'amico Ryan Reynolds e le immagini di The Music Man, il suo prossimo show a Broadway.

"Perché ci sono sempre più foto casuali sul mio telefono? Un po' come 'scova la talpa'! #Photodump di nuovo!" ha scritto Jackman nel post.

Prima della pandemia l'attore doveva recitare in The Music Man a Broadway, con le anteprime programmate per inizio settembre, con la serata ufficiale d'apertura fissata al 15 ottobre. Tuttavia gli show di Broadway sono stati poi posticipati a fine anno.



Per quanto riguarda i prossimi progetti per il grande schermo, Jackman sarà in Reminiscence, pronto ad arrivare nei cinema e su HBO Max nel Labor Day.

Hugh Jackman ha condiviso ad inizio anno il teaser trailer di Reminiscence, il suo nuovo progetto cinematografico. Nick Bannister (Jackman) è un investigatore privato che bazzica nel mondo oscuro e affascinante del passato aiutato i suoi clienti ad accedere ai ricordi perduti. Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando assume una nuova cliente, Mae (Rebecca Ferguson). Una semplice questione di oggetti smarriti diventa una pericolosa ossessione. Mentre Bannister combatte per trovare la verità sulla scomparsa di Mae, svela un'incredibile cospirazione e alla fine deve rispondere alla domanda: quanto andresti lontano per aggrapparti alla persona a cui ami?".



Hugh Jackman e Ryan Reynolds sono grandi amici e tra di loro è sempre intercorsa una faida ironica e scherzosa che ha appassionato i fan.