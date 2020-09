Hugh Jackman: la star fa intenerire i fan in un adorabile ballo con il suo adorabile cane

Hugh Jackman sta sciogliendo i cuori di milioni di fan in tutto il mondo dopo un video virale che lo vede protagonista insieme al suo amatissimo amico a quattro zampe, un bulldog francese di nome Dalì, già noto ai follower della star ma adesso "compagno" di ballo di Jackman, come potete vedere anche voi nel video in calce.

Nel filmato vediamo infatti l'amatissimo interprete di Wolverine e del musical The Greatest Showman danzare mentre tiene Dalì tra le braccia, con una didascalia che riporta: "Sì... sì, ballo con la mia co-star". La combinazione di un umanissimo Jackman con in braccio un adorabile cane abbastanza spaesato e divertito, ha davvero infiammato internet, che adora tanto Jackman quanto gli animali. Non poteva essere altrimenti, insomma.



Non tutti i commenti sono stati positivi, comunque, dato che su Internet c'è sempre qualcuno pronto a fare il bastian contrario. Diverse persone hanno infatti sostenuto che Jackman stesse in realtà costringendo il bulldogghino Dalì a rimanere in quella scomodo posizione e un'attività che in verità non voleva fare. L'attore non ha ovviamente risposto e ha lasciato correre questi interventi negativi e del tutto tendenziosi.



Voi cosa ne pensate? Vi piace il video di Hugh Jackman? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.