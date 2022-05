Hugh Jackman, la star di Codice: Swordfish ammette: 'Non escludo nuovi tumori alla pelle'

Qualche tempo fa Hugh Jackman ha rivelato di avere un carcinoma cosa che, ha destato una grande preoccupazione tra i suoi fan. Dopo questa notizia, l'attore per lungo tempo si è speso a favore della prevenzione, sottolineando quanto sia importante fare tutti gli opportuni controlli per evitare il peggio.

L'ex interprete di Wolverine ha ammesso di essere stato spesso e volentieri troppo disattento sull'argomento, sottolineando quanto nel corso della sua vita abbia sottovalutato possibili tumori alla pelle.

"Sono realistico riguardo al futuro e penso che potrebbe accadermi ancora. Non escludo nuovi tumori alla pelle. Questo genere di problemi non sono cosa rara per gli australiani, in particolare per quelli come me di origine inglese. Sono cresciuto in Australia, dove non ricordo di essermi mai fatto troppi problemi ad espormi al sole senza crema solare".

L'attore poi ha aggiunto: "Per fortuna però, questo genere di cose sono prevenibili, si tratta solo di sottoporsi a controlli adeguati. Sono il classico uomo un po' pigro e poco attento alla sua salute ma, devo ammettere che ho intenzione di non esserlo più. Bisogna prestare attenzione a questo genere di cose".

Al di là dei possibili problemi di salute, Hugh Jackman è tra i più grandi showman della terra e in molti sperano per tale ragione potrebbe tornare presto in un sequel di The Greatest Showman.