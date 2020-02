Hugh Jackman sovrintendente scolastico nel primo trailer di Bad Education di HBO

La HBO ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale dell'interessante Bad Education, nuovo film dell'emittente americana diretto da Cory Finley che vede come grande protagonista Hugh Jackman nei panni di un dirigente scolastico americano al centro di un grande scandalo nazionale.

Bad Education racconta il più grande scandalo d'appropriazione indebita mai verificatosi all'interno della scuola pubblica nella storia americana. Hugh Jackman recita al fianco di Ray Romano e del premio Oscar Allison Janney (Tonya), insieme anche ad Alex Wolff. La trama è basata su una storia vera accaduta allo sceneggiatore del film, Mike Makowsky.



Jackman e la Janney interpretano rispettivamente un sovrintendente scolastico e la sua assistente, i quali hanno il compito di dirigere egregiamente il loro distretto scolastico a Long Island fino a quando un coraggioso studente non scopre delle anomalie nelle note spese e smaschera un elaborato schema di appropriazione indebita. A quel punto le azioni del ragazzo costringono il personaggio di Jackman a mettere in scena un enorme insabbiamento.



Makowsky ha anche basato parte della sceneggiatura sull'articolo The Bad Superintendent di Robert Kolker, nonché sulla base della sua esperienza maturata a Roslyn, Long Island, come già scritto poco sopra.



Alex Wolff nel cast interpreta proprio il giovane al centro della vicenda. Lo scorso anno Jackman ha partecipato al Torino Film Festival con il film che ha aperto la kermesse, The Front Runner, diretto da Jason Reitman.