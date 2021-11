Hugh Jackman sorprende tutti: la star sospende la faida e fa i complimenti a Ryan Reynolds

La faida tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman diverte i fan dei due attori da tempo immemore: legate da un'amicizia di lunga data, le star di Wolverine e Deadpool non perdono mai l'occasione di punzecchiarsi a vicenda tramite social. Stavolta, però, l'ormai ex-X-Men ha deciso di concedersi una breve ma sentita tregua.

Già lo scorso ottobre avevamo visto Jackman fare gli auguri a Reynolds in occasione del compleanno dell'amico: stavolta la decisione di far scoppiare la momentanea pace arriva invece in seguito ad un importante riconoscimento vinto dal collega non per la sua carriera da attore, bensì per quella da imprenditore.

"Reggetevi forte, sto per complimentarmi con Ryan Reynolds e il suo straordinario team di Maximum Effort per aver ricevuto il Wall Street Journal Innovator's Award. Il conto, per favore" è il messaggio che Hugh Jackman ha pubblicato nelle scorse ore tramite le sue storie Instagram. Reynolds, ricordiamo, porta avanti da tempo una brillante carriera da imprenditore grazie alla già nominata agenzia pubblicitaria Maximum Effort, ma anche ai brand Aviation Gin e Mint Mobile.

Vedremo se il nostro Deadpool si farà commuovere dal gesto dell'amico o se deciderà di riprendere la storica ostilità! Vediamo, intanto, come ha reagito Blake Lively all'annuncio del marito Ryan Reynolds di volere una pausa dalla recitazione.