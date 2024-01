Hugh Jackman sfoggia i muscoli di Wolverine su Instagram: 'Nessun giorno di pausa'

Il ritorno nei panni di Wolverine a 7 anni dall'ultima volta non è una cosa da prendere sottogamba, e uno come Hugh Jackman non ha certo bisogno che glielo si spieghi: pronto a vestire nuovamente i suoi amatissimi artigli in Deadpool 3, l'attore di The Greatest Showman non si sta risparmiando in termini di allenamento.

Protagonista delle nuove foto dal set di Deadpool 3, Jackman ha infatti immediatamente ripreso un regime di allenamento ancora più intenso del solito per presentarsi all'appuntamento con il suo amatissimo personaggio in perfetta forma, e come sempre non ha esitato a condividere sui social i suoi progressi.

"Nessun giorno di pausa, a parte domani" si legge nel post nel quale troviamo Jackman impegnato ad allenare dei bicipiti già più che esplosivi a suon di sollevamento pesi: il fisico del nostro Hugh, neanche a dirlo, sembra perfetto come sempre, a riprova (qualora qualche folle nutrisse dei dubbi al riguardo) dell'impegno dedicato sin dal primo momento al suo attesissimo ritorno.

I commenti, d'altro canto, testimoniano l'enorme affetto dei fan, che in questo caso però non mancano di chiedersi a quanto ammontino i pesi sollevati dall'attore: quale che sia la risposta, comunque, il risultato è sotto gli occhi di tutti! E voi, pensate che il Logan che vedremo in Deadpool 3 sarà all'altezza delle sue performance passate? Noi tendiamo a fidarci ad occhi chiusi!