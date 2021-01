Hugh Jackman sfida il freddo e inizia il nuovo anno con un tuffo ghiacciato nell'oceano

Mentre Robert Downey Jr. si è "tuffato" nel 2021 ballando sulle note di Van Halen, Hugh Jackman ha deciso di celebrare l'inizio del nuovo anno tuffandosi letteralmente nelle gelide acque dell'oceano.

L'attore aveva già condiviso un video simile a inizio dicembre, quando si era cimentato nella pratica conosciuta come "polar bear plunge", ma questa volta si è fatto aiutare da un'altra persona che lo ha ripreso mentre affrontava il freddo dell'oceano.

Apparso l'anno scorso nel film HBO Bad Education, l'ex interprete di Wolverine prossimamente reciterà al fianco di Rebecca Ferguson in Reminscence, nuovo sci-fi thriller che firmerà il debutto alla regia di Lisa Joy, la co-creatrice e produttrice esecutiva di Westworld. Essendo parte della line-up di Warner Bros. per il 2021, la pellicola debutterà contemporaneamente nelle sale americane e su HBO Max, mentre restiamo in attesa di novità sulla distribuzione italiana.

Intanto, Jackman ha riacceso la storica faida con Ryan Reynolds con un divertente video emerso dalla loro ultima campagna di beneficenza. L'esilarante botte e risposta tra i due attori va avanti ormai dalla prima volta che si sono incontrati sul set di Wolverine - Le origini, e non abbiamo dubbi che arriveranno molti post di questo tipo anche nel corso del nuovo anno.