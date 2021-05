Hugh Jackman scatenato su Instagram: la performance canora fa impazzire i fan

In attesa di poterlo finalmente rivedere sul grande schermo, Hugh Jackman ha regalato ai tanti fan che lo hanno apprezzato in The Greatest Showman una nuova performance canora, questa volta dedicata a un grande classico di Frank Sinatra.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'ex interprete di Wolverine ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video in cui si diverte a cantare in compagnia sulle note di New York New York. Neanche a dirlo, il post ha già raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni e scorrendo i commenti è possibile notare un grande numero di elogi da parte dei fan, molti dei quali sono rimasti estramamete colpiti dallo straordinario talento che l'attore continua a dimostrare anche al di fuori della recitazione.

Apparso nel 2019 in Bad Education, film TV targato HBO in cui ha recitato al fianco di Allison Janney, Jackman prossimamente potrà essere visto in Reminiscence, nuova pellicola sci-fi scritta e diretta da Lisa Joy (Westworld) al suo debutto alla regia. L'attore vestirà i panni di un investigatore privato di nome Nick Bannister che si occupa di recuperare dei ricordi per i suoi clienti, ma la sua vita cambia improvvisamente quando si innamora di una delle sue clienti (interpretata da Ferguson); un giorno, la donna scompare improvvisamente lasciando Nick completamente in balia di se stesso. Ma quando decide di andarla a cercare, scoprirà diversi lati della personalità di lei che prima non conosceva.

Qui potete trovare il primo teaser trailer di Reminiscence, la cui uscita è fissata al prossimo 3 settembre 2021 nelle sale americane.