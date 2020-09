Hugh Jackman, Ryan Reynolds si scusa ironicamente per i commenti al suo video col cane

Nelle ultime ore sul web è diventato virale un video che mostra Hugh Jackman e il suo cane, un Bulldog francese, che 'ballano' insieme. Come accade per ogni filmato che diventa virale, oltre ai commenti positivi e divertiti si palesano anche gli hater. Anche hater affezionati e ironici, come il collega e amico Ryan Reynolds.

Da tempo fra Hugh Jackman e Ryan Reynolds è in corso una faida ironica che vede i due attori sfidarsi a colpi di battute e post sui social.

E anche in questo caso il duello è proseguito:"Che tipo di mostro mette le scarpe da tip tap ad un cane?" ha scritto in un post Reynolds, riferendosi a Jackman e alle scarpette indossate dal suo cane nel video.



Dopo questo post Reynolds ha commentato con delle 'scuse':"Mi scuso con il signor Hugh Jackman. Quando ho scritto che non avevo ancora visto o ascoltato il video. Il cane sembra essere vestito normalmente".

La faida tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds è nata nel periodo di successo di Deadpool e Logan. I due colleghi e amici hanno iniziato a scontrarsi ironicamente sui social e da allora, a parte qualche sporadica tregua, non hanno mai smesso.

