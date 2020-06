Hugh Jackman, Ryan Reynolds e il disastroso fallimento di X-Men: Origini - Wolverine

Stasera torna in tv X-Men: Le Origini - Wolverine, cinecomic con Hugh Jackman e Ryan Reynolds famoso per essere considerato uno dei peggiori film di supereroi di sempre.

Molti fan rimasero scottati dal modo in cui il personaggio di Deadpool venne stato trattato in questo film, e fra loro ci fu lo stesso Ryan Reynolds, dato che film sul famoso personaggio dell'universo mutante della Marvel era in lavorazione fin dal 2004, con David S. Goyer scelto come regista e sempre Reynolds nei panni del protagonista: l'attore infatti aveva sempre sognato di poter interpretare Deadpool e, quando ha saputo che il personaggio sarebbe apparso in questo film, si candidò immediatamente per il ruolo.

Le cose però non andarono esattamente come previsto: Hugh Jackman in persona espresse delusione per l'opera, ammettendo che non riuscì ad essere all'altezza delle sue aspettative dato che non rese giustizia neanche al personaggio di Wolverine. L'attore promise che lui e il resto della troupe avrebbero cercato di fare un lavoro migliore col sequel Wolverine - L'immortale, e così fu, anche se la vera rivincita arrivò col capitolo conclusivo della saga, Logan, considerato fra i migliori cinecomic della storia e candidato agli Oscar per la miglior sceneggiatura adattata.

Anche Deadpool avrebbe ottenuto la sua rivincita, con una saga stand-alone campione di incassi in un certo senso nata proprio grazie a Wolverine: fu infatti il personaggio di Jackman che ripristinò la sequenza temporale del franchise degli X-Men nel film X-Men - Giorni di un futuro passato, "cancellando" Origini - Wolverine e di conseguenza anche la prima apparizione di Deadpool.

I due supereroi non si sono mai incontrati, ma negli anni l'amicizia-rivalità fra Hugh Jackman e Ryan Reynolds è stata spesso al centro dei trend dei social, al punto da fornire perfino materiale per le gag dei film del mutante chiacchierone. Per altre notizie scoprite gli ultimi aggiornamenti su Deadpool 3.