Hugh Jackman rivela: 'Interpretando Wolverine ho danneggiato la mia voce'

Noto soprattutto al grande pubblico per la sua interpretazione di Wolverine nel franchise cinematografico degli X-Men, Hugh Jackman è molto attivo anche in teatro e in particolare nei musical.

Per questo motivo la voce è divenuta nel corso del tempo una caratteristica sempre più importante per l'attore, che però sembrerebbe aver iniziato ad accusare qualche problema proprio a causa del personaggio Marvel.

Durante la sua recente intervista a Front Row di BBC Radio 4 Jackman ha infatti dichiarato: "Il mio insegnante alla scuola di recitazione sarebbe rimasto inorridito da alcune delle cose che ho fatto in Wolverine", ha raccontato. "Ho danneggiato la mia voce interpretando Wolverine."

L'attore ha attribuito la colpa al ruggito del suo eroe: "Il mio falsetto non è così forte come una volta, e la colpa è di alcuni dei ringhi e delle urla che ho fatto."

Nonostante tutto, come ben sapete Jackman tornerà nei panni di Wolverine in Deadpool 3, il cinecomic dei Marvel Studios attualmente in pre-produzione e programmato per il debutto nelle sale l'8 novembre 2024.

Poche settimane fa, l'attore ha confessato che nel corso della sua carriera avrebbe potuto selezionare meglio i suoi ruoli: "C'è stato un periodo in cui le cose stavano andando forte per me e ho pensato: devo cogliere questa opportunità", ha raccontato l'attore australiano. "Ma ora guardo indietro e dico: avresti potuto semplicemente rilassarti di più e tutto sarebbe andato bene'".