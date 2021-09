Hugh Jackman ringrazia i fan dopo il sostegno ricevuto per la morte del padre

Il padre della star Hugh Jackman è morto qualche giorno fa all'età di 84 anni e l'attore lo aveva annunciato pieno di dolore sui suoi canali social. Oggi, invece, ci ha tenuto a ringraziare a distanza tutti coloro tra i suoi fan e non che gli hanno inviato dei messaggi di sostegno e supporto in questo terribile lutto.

Jackman ha postato quindi un video sul suo profilo Instagram nel quale leva il calice e fa un brindisi al padre. In didascalia ha aggiunto: "Grazie a tutti i voi per i vostri messaggi. Vi sono molto grato per l'amore che avete mandato e per le vostre preghiere. Brindo a papà".

Per un tragico scherzo del destino, il padre della star di Hollywood è scomparso proprio nel giorno dedicato alla tradizionale Festa del papà (che in Australia, terra natale di Jackman, così come anche in Nuova Zelanda, si festeggia la prima domenica di settembre): "Nelle prime ore della festa del papà (in Australia), mio padre è scomparso serenamente" ha scritto Jackman su Instagram. "E mentre sono preso da una profonda tristezza, sono pieno di gratitudine e di amore. Mio padre era, in una parola, straordinario. Ha dedicato la sua vita alla sua famiglia, al suo lavoro e alla sua fede. Prego che ora sia in pace con Dio".

Hugh Jackman è attualmente nelle sale italiane con il film Frammenti dal passato - Reminiscence, esordio nel lungometraggio di Lisa Joy (co-autrice di Westworld) e che vede nel cast anche la presenza di Rebecca Ferguson (che rivedremo nel prossimo film di Mission: Impossible). Attualmente Jackman è impegnato nelle riprese di The Son con Laura Dern e Vanessa Kirby. Da tempo si parla di un possibile ritorno nei panni di Wolverine per i Marvel Studios.