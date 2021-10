Hugh Jackman ringrazia per gli auguri di compleanno e risponde al video di Ryan Reynolds

Quanto ci fanno divertire Ryan Reynolds e Hugh Jackman? I due attori hanno dato vita “ad una faida” in corso sui social media da qualche anno, ed il 53° compleanno di Jackman non poteva certo passare inosservato.

Il 12 ottobre Jackman ha compiuto gli anni e ha ricevuto molti auguri da familiari, amici e fan. Tra questi c’era ovviamente Ryan Reynolds, che potrebbe benissimo essere etichettato in tutte e tre le categorie, che ha realizzato un video su TikTok in cui mostrava a tutti i calzini con la faccia di Jackman stampata sopra. Con la colonna sonora di The Greatest Showman in sottofondo e la didascalia "Socks to be Hugh" potete vedere il video in calce alla notizia.

Quindi, naturalmente, quando Jackman ha registrato un video di ringraziamento per avergli inviato amore e supporto, ha menzionato Reynolds:

“So che ci sono stati molti messaggi sul post di Ryan di lui che indossava calzini con la mia faccia sopra e vi chiedete dove trovarli. Uhm... non potete trovarli da nessuna parte perché li ha fatti lui stesso. Lo so, è solo molto triste. Ma comunque, immagino che tu possa semplicemente chiederglielo. Potrebbe dartene un paio o darti quelli che indossava.”

Il video di TikTok pare abbia ispirato molti fan a volere i propri calzini di Hugh, in risposta al recente video di Jackman, Reynolds ha detto: "Ho cucito un dolcevita di Hugh Jackman, una calzamaglia. Lo adorerai."

Questi due adorano prendersi in giro così tanto che potrebbero non finire mai. Gli attori si sono incontrati durante le riprese di X-Men le origini: Wolverine. Purtroppo non vedremo mai il loro road trip su Wolverine/Deadpool, ma speriamo che continuino a deliziarci con questi siparietti!



