Hugh Jackman rincorre Ryan Reynolds per lo studio in questo divertente video

Che giornata sarebbe senza uno dei soliti battibecchi tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds? Beh, per fortuna non quella di oggi, dato che abbiamo un divertente outtake dalla loro ultima campagna di beneficenza.

Si avvicinano le feste, e i due attori hanno deciso di mettere a frutto la loro storica faida per uno scopo benefico, come d'altronde sono soliti fare (tra l'altro nei modi più bizzarri e divertenti possibile).

E anche questa volta non sono stati da meno. Malgrado non si tratti di un segmento programmato, infatti, c'è un buffo filmato dei due durante le riprese di uno degli ultimi progetti a cui hanno preso parte, nel quale Ryan Reynolds non può fare a meno di... Essere Ryan Reynolds.

Invece di procedere normalmente con le sue battute, l'interprete di Deadpool improvvisa una lunghissima tirata contro il collega, tra l'altro recitata d'un fiato, che si guadagna un inseguimento per il set da parte di Jackman.

Si tratta solo di pochi secondi (trovate il filmato postato su Instagram da Hugh Jackman in calce alla notizia), ma riesce come sempre sempre a strapparci un sorriso.

Più di recente, Hugh Jackman si era dato ai tuffi nelle acque ghiacciate, mentre Ryan Reynolds e sua madre se la sono presa con Chris Hemsworth in occasione dell'AGBO Superhero League.