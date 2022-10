Hugh Jackman ridiventa Wolverine: la star è in palestra per farsi il fisico per Deadpool 3

Deadpool 3 uscirà a settembre 2024 e a meno di due anni dall'appuntamento con il Marvel Cinematic Universe, l'attore australiano Hugh Jackman è tornato in palestra per ridiventare l'amatissimo Wolverine.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, condiviso dall'attore sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, Hugh Jackman ha condiviso una foto che lo ritrae madido di sudore mentre flette i bicipiti, con il messaggio di accompagnamento che recita: "E così ha inizio...". Il riferimento non può che essere indirizzato al ritorno nei panni del mutante canadese, del quale l'attore tornerà a vestire i panni a ben cinque anni di distanza (sette, quando uscirà Deadpool 3) dal neo-western Logan di James Mangold, uscito nel 2017.

Al momento i dettagli sulla trama di Deadpool 3 sono tenuti segreti, e i fan nei giorni scorsi pur di scoprire qualche informazione in più hanno setacciato frame-by-frame il video di presentazione pubblicato da Ryan Reynolds per annunciare l'attesissimo e insperato ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine: a questo proposito, vi segnaliamo gli indizi relativi al fumetto di Wolverine e al costume nero di Deadpool che si possono vedere nel filmato.

Inoltre, sebbene Deadpool 3 sarà prodotto dai Marvel Studios, non è ancora chiaro come si inserirà nella continuity del Marvel Cinematic Universe, né se farà parte della Fase 5 o della Fase 6 della saga: al momento della stesura di questo articolo, il film è previsto dopo la fine della Fase 5 con Thunderbolts nel luglio 2024 ma prima dell'inizio della Fase 6 con Fantastic Four nel novembre 2024.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.