Hugh Jackman ricorda Wolverine e gli X-Men: 'Ecco qual è il mio momento preferito'

Hugh Jackman è tornato a parlare di Wolverine e della sua lunga carriera nel franchise di X-Men nel corso di una recente intervista promozionale, concentrandosi in particolare sul suo debutto nei panni del famoso mutante della Marvel.

"C'è un momento particolare che mi piacerebbe poter rivivere nei panni di Wolverine" ha detto Hugh Jackman a Den of Geek. "Era la prima volta che vedevo X-Men in un cinema con il pubblico. E l'ho fatto perché Tom Rothman, che all'epoca era uno dei dirigenti della Fox, ha detto che se vuoi capire questo film, devi andare al cinema e vederlo con un vero pubblico a Times Square, allo spettacolo delle 22:00 di venerdì sera. E io acconsentii, dissi 'Va bene, andiamo'". L'attore ha aggiunto che, poiché nessuno sapeva chi fosse in quel periodo, è stato in grado di entrare in sala totalmente inosservato. "Quindi, appena entrato, mi sono seduto dietro, ho visto il film ed è stato come, woah", ha ricordato Hugh Jackman. "Non si fanno film del genere in Australia, ovviamente, e al cinema non li guardiamo in quel modo. In Australia non ci sono urla, non ci sono gli applausi, nessuno grida: 'Yo Wolverine!' e nessuno fischi i cattivi!. È stato fantastico", ha detto. "Mi piacerebbe poter rivivere quel momento perché ero super nervoso, era il mio primo film e non sapevo cosa aspettarmi. Mi piacerebbe poter tornare indietro e godermelo davvero".

Dopo il debutto di Wolverine in X-Men, Hugh Jackman ha ripreso il ruolo in X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men Origins: Wolverine (2009), The Wolverine ( 2013), X-Men: Giorni di un futuro passato (2014) e Logan (2017), con tre camei non accreditato in X-Men: First Class (2011), X-Men: Apocalypse (2016) e Deadpool 2 (2018). La sua interpretazione gli è valsa un Guinness World Record per il cinema di supereroi come attore più longevo nei panni di un personaggio.

Hugh Jackman si è recentemente scusato con i fan per aver involontariamente scatenato dei rumor su un potenziale ritorno di Wolverine dopo aver postato una foto con Kevin Feige.