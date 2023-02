Hugh Jackman sta ricevendo sempre più offerte dai rivali del Wrexham di Ryan Reynolds

Ora che Hugh Jackman è tornato ad allenarsi per Deadpool 3, il divertimento sembra appena iniziato: molti rivali del Wrexham AFC di Ryan Reynolds hanno offerto una quota di proprietà al celebre attore di X-Men.

"Lo ammetto" ha dichiarato Jackman, "da quando Ryan ha acquistato quella squadra, i rivali mi hanno presentato ben più di un'offerta, tra cui quella di spendere un solo dollaro per diventare comproprietario. La proposta mi ha tentato seriamente!" Ma il suo sogno sarebbe guidare il Norwich City FC: "Penso che, se io volessi davvero rimanere fedele a Ryan Reynolds, e soprattutto se il Wrexam riuscisse a giocare contro il Norwich, sarebbe proprio il caso di andare là e riscuotere la vittoria" ha sorriso.

Che dire, invece, del rapporto tra la squadra calcistica e Reynold? Così ha scritto l'interprete di Deadpool al momento dell'acquisto: "È un giorno speciale per noi due diventare gli ultimi steward della lunga e leggendaria storia del Wrexham AFC", riferendosi a Rob McElhenney. "Insieme ai giocatori, allo staff, ai tifosi e alla comunità locale, ora possiamo perseguire l'obiettivo di far crescere la squadra e riportarla all'EFL, contribuendo a migliorare la comunità di Wrexham attraverso un aumento delle presenze e uno stadio migliorato. La squadra riuscirà a prosperare soltanto grazie agli sforzi del Wrexham Supporters Trust: i loro membri rappresentano al meglio l'integrità e lo spirito della città, perciò avranno per sempre un ruolo centrale all'interno del club".

Riuscirà Jackman a distruggere tanto entusiasmo con una sonora sconfitta? Nel frattempo, abbandoniamo i discorsi sportivi e torniamo alla loro carriera da attori: stando a una sua dichiarazione, per Ryan Reynolds Deadpool 3 "sarà come camminare su una corda"