Hugh Jackman ribadisce a Ryan Reynolds che non sarà più Wolverine

Durante un'intervista promozionale per il suo nuovo film, The Front Runner, la star australiana Hugh Jackman ha risposto all'amico e collega Ryan Reynolds puntualizzando che non tornerà mai più a vestire i panni dell'iconico mutante artigliato Wolverine.

Nel corso dell'intervista, il giornalista ha parlato dell'eventualità che Jason Reitman, il regista di The Front Runner, possa dirige un eventuale Deadpool 3: questa possibilità sarebbe bastata a convincere Jackman a tornare nei panni di Wolverine, per un cross-over con il personaggio di Ryan Reynolds? La risposta dell'attore è stata la seguente:

"Scommetto che è stato Ryan Reynolds a chiederti di farmi questa domanda", ha scherzato. "Mi sembra una domanda trabocchetto. Nonostante la sua amicizia con Reynolds, l'attore 49enne ha ammesso che ci vorrà ben più di questo per invogliarlo a interrompere la sua pensione da supereroe. "Adoro Jason Reitman, e tutto il mondo conosce l'amicizia che mi lega a Ryan. Ma per adesso Ryan, amico mio, dovrai fare di meglio per convincermi."

Il mutante di Jackman è apparso in un cameo durante una delle scene post-credit di Deadpool 2, dopo che nel 2009 Ryan Reynolds aveva interpretato una prima versione di Deadpool in X-Men Origins: Wolverine.

L'edizione home video di Deadpool 2 sarà disponibile in tutti i negozi dal 17 ottobre.