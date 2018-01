Hugh Jackman ha qualcosa da dire sul "reboot fasullo" di Crocodile Dundee!

Non sapete che non si può realizzare un set cinematografico in Australia senza(nemmeno uno falso)? Quindi, ovviamente l'ex attore di Wolverine sarà, se mai verrà realizzato, il co-protagonista del sequel di Crocodile Dundee ! Uno vero, magari!

L'abbiamo visto recentemente: il fantomatico film sequel con Chris Hemsworth che ha per

protagonista il comico Danny McBride, è un progetto che è stato ideato per il Super Bowl ed ha riportato in auge le atmosfere del classico del 1986 con Paul Hogan.

Due giorni dopo l'uscita di quello che sembrava essere un vero e proprio trailer di un nuovo film a tema dal titolo Dundee: The Son of a Legend Returns Home, abbiamo capito che tutta questa pubblicità non era altro che un "falso" creato ad arte per il Super Bowl, evento durante il quale andrà in onda interamente.

Nonostante questa "rivelazione", Hugh Jackman si è unito alla parodia con un video Twitter della durata di 10 secondi, con una caption che recita:

"Hugh Jackman ✔ @RealHughJackman

Non pensavate davvero che avrebbero rifatto Dundee... senza di me, vero?#DundeeMovie"

Che stia facendo una specie di "audizione" per entrare nel film McBride?

Comunque vada, è divertentissimo, date un'occhiata al post di Jackman e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto.