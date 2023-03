Hugh Jackman, qual è la sua dieta per tornare nei panni di Wolverine?

Dopo che Hugh Jackman è tornato ad allenarsi per prepararsi a Deadpool 3, l'attore sfrutta un post su Twitter per mostrare un altro risvolto della sua preparazione fisica: il nuovo (e rigido) regime nutrizionale.

Così scrive l'interprete di Logan/Wolverine nella descrizione del post: "Sto aumentando il numero delle calorie. Un giorno in tutta la vita. Grazie, chef Mario, per avermi aiutato a rimanere in salute e adeguatamente nutrito mentre... Divento. Wolverine. Di nuovo". Le due foto sottostanti mostrano svariate confezioni in plastica, con le etichette verdi ben in evidenza. Sarà dispiaciuto di tutte le costrizioni alimentari che è costretto a intraprendere?

A ironizzare su tematiche simile è l'immancabile Ryan Reynolds, l'attore protagonista del film: "Non mi sto allenando per Deadpool. Mi sto allenando per trascorrere diversi mesi con @thehughjackman, che non è così gentile come tutti pensano". In effetti, il loro rapporto è all'insegna di svariati "dispetti": a quanto pare, Hugh Jackman sta ricevendo sempre più offerte dai rivali del Wrexham di Ryan Reynolds!

Ci auguriamo che l'attore di Scoop, The Prestige e Prisoners riuscirà a portare il suo supereroe sullo schermo con la stessa intensità a cui siamo abituati, e che nel frattempo, tra allenamento fisico e diete personalizzate, non finisca con lo stressarsi: Jackman compirà 55 anni nell'ottobre 2023, sulla scia di una carriera con alle spalle trentacinque film, sei programmi televisivi, tre cortometraggi e un documentario.

Deadpool 3 diretto da Shawn Levy e distribuito da Walt Disney, uscirà in sala l'8 novembre 2024, a sei anni di distanza dal secondo capitolo e otto dal primo.