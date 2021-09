Hugh Jackman protagonista di un curioso inconveniente che coinvolge Frozen

Hugh Jackman è meglio conosciuto per aver interpretato l'iconico Wolverine nei vari film degli X-Men, ma molti lo conoscono anche per le sue formidabili doti di cantante e ballerino. L’attore si è imbattuto in un curioso inconveniente recentemente e ha condiviso sui social l’accaduto.

Jackman è apparso in molti musical cinematografici, da I Miserabili a The Greatest Showman, ed è apparso anche a Broadway. Infatti, lo vedremo presto al fianco di Sutton Foster in The Music Man a New York City.

Di recente, Jackman ha avuto un incontro ravvicinato e divertente con un diverso tipo di musical... uno della Disney. Tra il bucato dell’attore è comparso infatti un cappello di Frozen, non di sua proprietà.



"Sai quando torna il bucato e viene incluso un capo che sicuramente non è tuo? Questa è una di quelle volte. Se il tuo piccolo sta avendo un tracollo perché gli manca il suo cappello #Frozen, fammi sapere. faccio del mio meglio per fartelo avere", ha scritto Jackman su Instagram, come potete vedere in calce alla notizia.



Chissà se l'attore riuscirà a trovare il proprietario del cappello e a restituirglielo come nelle migliori delle favole, se ci saranno sviluppi vi aggiorneremo!

Per quanto riguarda il film d'animazione non è certo se ci sarà o meno un terzo capitolo di Frozen, ma il pupazzo di neve preferito da tutti, Olaf (Josh Gad), tornerà presto su Disney+ con una nuova serie di cortometraggi. Olaf Presents dovrebbe debuttare il 12 novembre e vedrà Olaf rivisitare i classici film Disney.



