Hugh Jackman è pronto per tornare a Brodway nel video delle prove di The Music Man

Hugh Jackman tornerà presto a Broadway nei panni del "Professore" Harold Hill nel classico musical del 1957 The Music Man. Lo showman ha pubblicato su Twitter una piccola anticipazione di ciò che il pubblico vedrà in anteprima al Winter Garden Theatre dal 20 dicembre, con la serata di apertura fissata al 10 febbraio 2022.

Jackman è probabilmente meglio conosciuto per il suo ruolo di Wolverine nella serie di film X-Men, ma ha iniziato la sua carriera di attore sul palcoscenico ed è stato protagonista del musical di grande successo del 2017 The Greatest Showman, che racconta la storia dell'uomo d'affari americano P.T. Barnum e le origini del suo impresa di successo, il Barnum & Bailey Circus. Jackman ha già vinto un Tony Award per il suo lavoro a Broadway per il suo ruolo nell'opera teatrale The Boy from Oz nel 2004 ed ora sta tornando su quel famoso palco in grande stile, come potete vedere nel post in calce alla notizia.



Il mese scorso l'attore aveva fatto sapere sempre tramite i suoi social che si era ferito durante le prove di The Music Man, un'opera teatrale di Meredith Wilson. Jackman è affiancato nel revival di Broadway dal collega vincitore del Tony Award Sutton Foster che reciterà nei panni di Marian Paroo. Jefferson Mays interpreterà il sindaco Shinn e Jayne Houdyshell interpreterà la signora Shinn. Jerry Saks dirigerà la produzione e Warren Carlyle guiderà la coreografia. Scoprite i 5 ruoli che Hugh Jackman ha rifiutato durante la sua lunga carriera.