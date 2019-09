Hugh Jackman prende in giro Ryan Reynolds sui social per la pubblicità del gin

Il botta e risposta ironico e goliardico tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman prosegue da diverso tempo e ora si aggiorna di un nuovo capitolo. Jackman ha condiviso una foto che ritrae Reynolds impegnato a sponsorizzare una marca di gin. I due avevano iniziato a scambiare battute sull'invito al casting di Wolverine da parte di Hugh Jackman.

"Adoro questo scatto di @AviationGin con il leggendario @guyaroch. Capelli di @serafinosays e styling di @joseph.episcopo. Borse sotto gli occhi di due stronzi ingrati che si sono rifiutati di andare a letto la sera prima, nonostante io gli abbia letto Winnie the Pooh e quasi metà di The Shining di Stephen King" ha scritto Ryan Reynolds nella sua didascalia.

L'occasione per Hugh Jackman era troppo ghiotta e non se l'è lasciata sfuggire. La star di X-Men ha ripreso la foto di Reynolds, postando un commento ironico.



"Sono così orgoglioso del duro lavoro che stai facendo...insegnando alle nuove generazioni la bellezza del bere gin; è un compito che solo un uomo con il tuo bagaglio specifico di abilità e dedizione può svolgere. Sono decisamente entusiasta! @aviationgin...non c'è altra scelta. *Per favore, bevi responsabilmente*" ha commentato Jackman.

Non si tratta del primo post del mese nel quale i due si punzecchiano scherzosamente. Accadde qualche tempo fa, quando Hugh Jackman ricevette l'Ordine dell'Australia e Reynolds si divertì a ripubblicare la foto dell'amico.

Ryan Reynolds ha suscitato ilarità per il suo post dove affibbia appellativi ironici ai suoi figli. A fine agosto l'attore canadese aveva trollato Rob Liefeld, creatore di Deadpool.