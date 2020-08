Hugh Jackman posta una foto del suo migliore amico, e Ryan Reynolds si offende

La guerra sui social tra le due star continua: dopo aver deriso Hugh Jackman per la nomination agli Emmy, Ryan Reynolds si vede ora costretto ad incassare un duro colpo.

A quanto pare non è lui il migliore amico dell'interprete di Wolverine. L'infausta notizia gli è arrivata a causa di una foto del 1989 postata da Jackman in occasione della Giornata Internazionale del Migliore Amico, nella quale appare insieme a Gus Worland. Ovviamente sono in molti ad aver commentato su Instagram, chiedendo come mai non ci fosse neanche un riferimento al collega, con il quale ha più volte messo in piedi dei divertenti siparietti incentrati proprio sulla loro rivalità, culminati nell'esilarante cameo finale in Deadpool 2.

I due sono effettivamente amici, ma stavolta Hugh Jackman ha voluto rendere omaggio in maniera sincera a quello che senz'altro è un suo amico molto stretto. Reynolds non si è fatto sfuggire l'occasione per divertire i fan, e ha dato voce alla sua delusione commentando con: "Non capisco..." .

Povero Ryan, nonostante i suoi sforzi non riuscirà mai a diventare degno d'attenzione. Seguirà una vendetta? Molto probabile, visto che la loro battaglia non sembra destinata a fermarsi e ha addirittura coinvolto il figlio di Reynolds, che ha ricevuto per il compleanno una divertente torta decorata con Deadpool e Wolverine.