Hugh Jackman e la possibilità di vedere Wolverine in un Musical...

Hugh Jackman ha recentemente parlato della possibilità di interpretare nuovamente il personaggio di, in... Udite, udite: un Musical! Ma sarà uno scherzo?

Certo, che Jackman fosse un eccellente ballerino e un grande cantante lo sapevamo anche prima di vedere The Greatest Showman (ricordate quando presentò gli Oscar e fece l'introduzione alla serata? Straordinario!). Tuttavia, l'idea di vedere Wolverine in un musical non so, ci sembra un tantino... forzata!

Opinioni a parte, dopo "l'addio" al personaggio di Logan, estremamente emozionante, Hugh Jackman pare aver messo davvero la parola fine al suo ruolo di mutante, ma ciò non vuol dire che non possa immaginare il personaggio che ha interpretato per quasi vent'anni, in un modo completamente personale!

Durante il tour per la stampa di The Greatest Showman, Jackman ha parlato con Yahoo Entertainment, che gli ha posto la domanda sulla possibilità di interpretare nuovamente Wolverine, in un musical, e lui ha risposto con umorismo:

"No, basta Wolverine, ve lo dico qui e ora. Si potrebbe fare solo se fossimo nel mondo dei Blues Brothers. Pensate alle sue lame e a gente che gli tira contro lattine di birra, mentre lui le divide a metà. Insomma, non mi pare ci siano proprio grandissimi dialoghi."

Nonostante la 20th Century Fox sia stata recentemente acquisita dalla Disney, ancora non sembra che Hugh Jackman sia dell'idea di tornare sui propri passi e riprendere il ruolo del mutante X-Men.

Che ne dite? Com'è l'idea di un Wolverine canterino? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.

Logan è stato diretto da James Mangold e vede un cast formato da Hugh Jackman nei panni di Logan/Wolverine, Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier/Professor X, Boyd Holbrook nei panni di Donald Pierce, Stephen Merchant nei panni di Caliban, Richard E. Grant nei panni del Dr. Zander Rice e Dafne Keen nei panni di Laura Kinney/X-23.

Logan è disponibile in Digital HD, Blu-ray e in DVD.