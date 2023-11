Hugh Jackman, ecco perché il divorzio potrebbe costare un sacco alla star di Wolverine

Negli ultimi anni un po' tutti stiamo soffrendo con l'assenza di Wolverine interpretato da Hugh Jackman sul grande schermo. La sua interpretazione del personaggio è diventata iconica e negli anni mai nessuno ha pensato che un giorno sarebbe stato sostituito. Così come nessuno poteva pensare che avrebbe mai potuto divorziare.

Eppure è tutto vero, è infatti notizia di non molto tempo fa che Hugh Jackman sta divorziando da Debora-Lee Furness, dopo ben ventisette anni di matrionio, durante i quali praticamente tutti credevano che la loro fosse una di quelle coppie irriducibili che, diciamocelo, ad Hollywood sono decisamente rare.

Tuttavia è vero e secondo un insider, tutto questo potrebbe costare caro da un punto di vista monetario all'interprete di Wolverine, solo per via di un tacito accordo di non divulgazione. Nello specifico, pagando una notevole somma, alla ex-moglie di Hugh Jackman sarebbe così impedito di parlare pubblicamente della loro vita privata.

La fonte afferma che "Jackman ha molti segreti", che quest'ultimo non vorrebbe che arrivassero alle orecchie dei media e quindi del pubblico. Le motivazioni potrebbero essere più disparate, tuttavia la notizia non si può considerare del tutto attendibile quindi tutto ciò va certamente preso con le pinze.

Voi che ne dite? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Logan.