Hugh Jackman, passeggiata nella neve in famiglia in occasione del Super Bowl: video

Attraverso i suoi canali social, Hugh Jackman ha rivelato per chi ha fatto il tifo nella notte del Super Bowl. Lo ha fatto mentre faceva una semplice passeggiata nella neve per le strade di New York con al fianco la moglie e in compagnia dei suoi cani. L'attore ha dovuto ammettere la sua preferenza in occasione dell'evento sportivo più seguiti.

Accompagnato dalla moglie, Deborra-Lee Furness, e dai suoi due cani, Dali e Allegra, in un'atmosfera decisamente post-natalizia, Hugh Jackman ha dichiarato di tifare Tampa Bay Buccaneers alla partita per due ragioni: per prima cosa pensa che Tom Brady sia un eroe nazionale, e un gentleman come lo stesso attore; secondo, perché considera i Bucs gli sfavoriti.

"C'è il Super Bowl e nevica. Per la cronaca, tiferò per i Bucs. Ammettiamolo, sono un vecchio, ho 52 anni. Vai Tom Brady! Lo fai per i vecchi come me. Lo adoro. Scusa, Patrick [Mahomes II], perché adoro anche te. Non vedo l'ora di guardare la partita. E l'altro motivo è perché considero proprio i Bucs come gli sfavoriti e noi australiani amiamo gli sfavoriti".

Sarà contento Jackman di come sono andate le cose, dato che i Tampa Bay Buccaneers sono risultati i vincitori del Super Bowl LV (55esima edizione dell'evento sportivo).

Nelle scorse ore l'interprete di Logan è comparso sulla propria pagina ufficiale di Instagram per condividere tramite un video alcuni suggerimenti per gli allenamenti. Mentre ancora prima aveva registrato un video dove mostrava la neve scesa particolarmente copiosa a New York e dove intimava alla gente di fare attenzione ed essere prudente quando si recava fuori di casa.

Dopo la sua apprezzata interpretazione in Bad Education, rivedremo Jackman in Reminiscence, esordio alla regia di Lisa Joy (co-creatrice di Westworld).