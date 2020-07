Hugh Jackman nominato agli Emmy e Ryan Renolds lo insulta, ecco il video

In occasione della candidatura ai prossimi Emmy Awards per l'interpretazione da attore protagonista nel film HBO Bad Education di Hugh Jackman, Ryan Reynolds ne ha approfittato per mandare all'amico/nemico un video messaggio di complimenti che suona tutt'altro che conciliante e che alimenta la spassosa faida tra i due.

Nella giornata di ieri infatti è stato proprio Hugh Jackman a condividere il video-messaggio di Ryan Reynolds sulla sua pagina Instagram, con l'attore di Deadpool inizialmente serio, prima di virare verso un sarcasmo pungente che lo contraddistingue da sempre, sia nella vita reale quanto sullo schermo: "Amiiiiico, congratulazioni! Ottenere la nomination agli Emmy è pazzesco. E' pazzesco, non perché non la meriti... beh...". Immediata la risposta di Jackman sotto il post, dove ha scritto: "Attento Bub... mi sembrino un tantino verde", prima di ringraziare la Television Academy per il riconoscimento ottenuto.

Qualche mese fa era stato proprio Jackman ha raccontare a tutti l'inizio della sua faida mediatica con Reynolds: "Com'è cominciata? È passato così tanto tempo... Accidenti, ti accorgi che forse la cosa va avanti da troppo quando ti accorgi di non ricordare più com'è iniziata! Ci siamo incontrati la prima volta sul set di Wolverine [Le origini] ed io ero solito prenderlo in giro, ero un caro amico di Scarlett [Johansson], con cui Ryan si era appena sposato all'epoca, quindi quando arrivò sul set gli dissi 'Hey! Farai meglio a dare il meglio di te, amico, perché ti tengo d'occhio' e da quel giorno abbiamo iniziato a scherzare. Poi la cosa diventò seria quando prese il suo ruolo di Deadpool troppo seriamente e provò a manipolarmi per farmi fare ciò che voleva coi social."

Jackman è stato candidato agli Emmy per la sua prova in Bad Education, se non lo conosceste vi rimandiamo al trailer ufficiale del film HBO.