Hugh Jackman, matrimonio finito con Debora-Lee Furness! É divorzio dopo 27 anni

Hugh Jackman non ha certamente bisogno di presentazioni. Una vera e propria star di Hollywood che nei decenni ha saputo dimostrare di essere un attore fatto e finito, grazie ai ruoli più disparati. Ovviamente su tutti spicca quello di Logan nei vari film sugli X-Men.

Tuttavia è giunta notizia della recente separazione dell'attore dalla moglie Debora-Lee Furness. Ciò è stato annunciato direttamente dalla coppia su People.

I due si sono incontrati per la prima volta nel 1995 e si sono poi sposati l'anno successivo. Ovviamente la decisione di separarsi rappresenta un vero shock per i fan, che li ha visti insieme recentemente al Meat Gala a maggio e non solo.

"Abbiamo avuto la fortuna di condividere insieme questi trent'anni, grazie ad un matrimonio meraviglioso ed amorevole. Il nostro percorso ora sta cambiando però, ed abbiamo deciso di separarci per continuare individualmente le nostre vite", inizia così la dichiarazione della coppia.

"La nostra famiglia è stata e sarà sempre la massima priorità per noi. Questo è l'unico commento che faremo sulla questione". Sembra quindi che la scelta sia definitiva. Che il sogno sia quindi finito per sempre?

