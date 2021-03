Hugh Jackman loda Harry e Meghan nell'intervista con Oprah: 'Molto coraggiosi'

Nel corso di una intensa e sofferta intervista concessa a Oprah, Harry e Meghan - ormai fuori dalla Royal Family britannica - hanno rivelato i motivi dietro il loro allontanamento dall'Inghilterra, lanciando non poche accuse al clima tossico che si respirava a Buckingham Palace. Hugh Jackman ha pubblicamente lodato la coppia di ex-reali.

L'attore ex-interprete di Wolverine al cinema ha pubblicato infatti un video su Instagram nel quale raccomanda a tutti di mettersi comodi e guardare per intero l'intervista, lodando la coppia e il loro coraggio per aver parlato di una vicenda così spinosa per loro. L'attore ha rivelato di aver visto l'intervista con la moglie Deb: "Vi consiglio l'intervista di Meghan e Harry con Oprah che io e Deb e milioni di persone nel mondo abbiamo visto la notte scorsa con sommo sbigottimento. Perché stavamo guardando una donna d'altro profilo e il marito parlare così apertamente con coraggio, onestà, dignità, riguardo al periodo più difficile della loro vita e il loro bisogno d'aiuto".

Jackman ha continuato: "La loro intervista non deve essere ignorata. La salute mentale non deve mai essere ignorata. Quando qualcuno è coraggioso abbastanza da chiedere aiuto, dobbiamo ascoltare. Io siedo nel consiglio di @gotcha4life, un'organizzazione che si occupa di salute e igiene mentale. Se state cercando aiuto loro possono aiutarvi. Non siete soli".

Meghan ha rivelato che durante il suo periodo all'interno della Famiglia Reale ha contemplato l'idea del suicidio, "perché semplicemente non vedevo altra soluzione". Sembra di star assistendo a un nuovo e triste capitolo di The Crown, che proprio nella sua ultima stagione ha affrontato il disagio e il senso di abbandono sofferto da Lady Diana. La stagione ha ricevuto il Golden Globe, così come buona parte del suo cast.