Hugh Jackman lancia la sfida a Mark Ruffalo:'Il mio Wolverine avrebbe battuto il tuo Hulk'

Hugh Jackman ha interpretato per diversi anni uno dei personaggi fumettistici maggiormente iconici, Logan/Wolverine. Jackman detiene il record per il periodo più lungo nei panni di un supereroe Marvel. La star australiana ha abbandonato tempo fa il personaggio e un suo ritorno sembra alquanto improbabile, nonostante le pressioni dei fan.

Di recente Hugh Jackman è stato intervistato in merito alla sua candidatura agli Emmy per Bad Education, in lizza come miglior attore in una miniserie o in un film, e tra i suoi avversari c'è un interprete storico degli Avengers, Mark Ruffalo, che nell'MCU presta il volto a Bruce Banner/Hulk. Ruffalo è candidato per I Know This Much Is True della HBO.



Nel corso della conversazione Jackman ha più volte ribadito che in un'ipotetica lotta tra il suo Wolverine l'Hulk di Mark Ruffalo, Logan avrebbe sicuramente la meglio, ironizzando a distanza con il collega:"Sto cercando di contattare Mark da un po', ma non risponde mai alle mie chiamate! Credo che si stiano creando i presupposti per un'altra 'faida' (riferendosi a quella in corso da tempo con Ryan Reynolds). Mark è un caro amico e in realtà non abbiamo mai parlato di questa cosa, è uno dei migliori attori in circolazione. Di certo uno dei migliori della mia generazione. Anche se, e lo dico tanto per mettere le cose in chiaro, Wolverine lo batterebbe di sicuro. Non so se lo sapete ma la prima apparizione di Wolverine è stata addirittura in un fumetto di Hulk. Nell'ultima pagina... è da lì che è iniziata la faida" ha raccontato Jackman.

