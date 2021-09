Hugh Jackman su Instagram con una foto di 20 anni fa: guardate com'era giovane

Hugh Jackman ha pubblicato sui social una foto di vent'anni fa nella quale è ritratto molto giovane insieme alla moglie Deborra, sposata nel 1996. Jackman ne post si rivolge proprio alla moglie con l'hashtag #Deb e sottolineando come si tratti di uno scatto di due decenni fa. L'attore all'epoca aveva 32 anni e aveva appena debuttato al cinema.

Performer di straordinario talento, Hugh Jackman debuttò sul grande schermo soltanto nel 2000, proprio interpretato Logan/Wolverine, personaggio che gli avrebbe conferito fama in tutto il mondo e che avrebbe accompagnato la sua carriera fino al 2017, nel film Logan - The Wolverine. Hugh Jackman sostiene che Wolverine appartiene al passato e non tornerà nei panni dell'iconico personaggio.



Nel corso degli ultimi vent'anni Hugh Jackman è diventato una delle star hollywoodiane maggiormente note al mondo, protagonista di innumerevoli titoli di successo sul grande schermo, da The Prestige di Christopher Nolan a Les Misérables di Tom Hooper, senza dimenticare The Greatest Showman, che gli ha permesso di mettere in mostra tutto il suo completo repertorio, tra canto, ballo e recitazione.

Di recente l'attore è segnalato tra i protagonisti di Frammenti del passato - Reminiscence, scritto e diretto da Lisa Joy.



Qualche settimana fa Hugh Jackman ha spaventato i fan, sostenendo pubblicamente che potrebbe avere un carcinoma basocellulare. Al momento non ci sono novità in merito alle condizioni di salute dell'attore.