Hugh Jackman su Instagram dopo la biopsia: 'Potrei avere un carcinoma basocellulare'

Hugh Jackman ha dovuto fare i conti più volte con la propria salute: l'ormai ex-Wolverine della saga di X-Men ha già affrontato in passato un insidiosissimo cancro alla pelle, malattia che, come sempre in questi casi, di anno in anno rischia di ripresentarsi in maniera più o meno aggressiva rispetto alla volta precedente.

Jackman si era mostrato in gran forma qualche mese fa tuffandosi in delle acque ghiacciate in pieno dicembre, ma nel frattempo ha proseguito la sua battaglia sottoponendosi a tutti gli esami del caso, gli stessi esami che ora potrebbero aver evidenziato l'insorgere di un nuovo problema piuttosto serio.

"Vi aggiorno sulla mia biopsia: è risultata inconcludente. Vuol dire che non sono riusciti a capirne abbastanza. Detto questo, l'ipotesi peggiore è un carcinoma basocellulare. Quindi alla fine delle riprese tornerò a controllo. So di essere ripetitivo e che probabilmente continuerò ad esserlo... Ma vi prego, controllatevi sempre e utilizzate la crema solare. Grazie a tutti per il supporto, vedo tutti i vostri commenti e le vostre storie" ha scritto Jackman su Instagram.

Dal canto nostro, naturalmente, non possiamo che unirci ai fan nello sperare che le prossime analisi del buon Hugh diano gli esiti sperati! Tornando a parlare di cinema, intanto, recentemente Jackman potrebbe aver anticipato il ritorno di Wolverine nell'MCU.