Hugh Jackman, un incidente d'auto porta la firma di Wolverine: 'Devo migliorare la mira'

Cosa succede quando un mutante dagli artigli d'adamantio torna operativo dopo anni di assenza dalle scene? Il minimo sindacale è che abbia bisogno di un po' di allenamento per tornare in forma: lo sa bene Hugh Jackman, che dopo aver accettato di tornare nei panni di Logan in Deadpool 3 sta evidentemente lavorando sodo.

Speriamo vivamente, però, che non ci sia altro oltre all'ironia nell'ultimo post dell'attore, che in caso contrario potrebbe aver preso un po' eccessivamente sul serio il suo lavoro: dopo averci promesso un Wolverine più arrabbiato, infatti, Jackman ha condiviso un video in cui vediamo ciò che resta della carrozzeria di una macchina coinvolta in un incidente, facendoci notare come la forma dei tagli porti effettivamente l'inconfondibile firma del nostro mutante preferito!

"La mia mira potrebbe non essere al meglio al momento, ma lo sarà quando ce ne sarà il bisogno" scrive Jackman nel suo tweet, al quale puntualmente arriva la risposta di quel Ryan Reynolds recentemente definito onnipresente dal suo amico/rivale di sempre: "È la mia Kia Sorento, ca**one".

Insomma, speriamo con tutto il cuore che Hugh Jackman non stia davvero andando in giro a tranciare automobili per rientrare nella parte: va bene seguire il method acting, ma così è decisamente un po' troppo! Automobili a parte, comunque, la speranza di tutti è quella di rivedere un Wolverine al meglio della forma.