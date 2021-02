Hugh Jackman si gode la città innevata come un bambino: il video è già virale

Hugh Jackman ha pubblicato in queste ultime ore un video che lo ritrae in una New York completamente sommersa dalla neve e per l'occasione l'attore ha voluto ricordare alle persone che vivono in quella città di prestare molta attenzione quando esce di casa per una questione di sicurezza personale; ciò nonostante ha mostrato la sua gioia a tutti.

Jackman si è ripreso nel corso di un video poi postato sui suoi canali social e diventato immediatamente virale mentre esce per le strade completamente bianche e innevate di New York dove in questi ultimi giorni è caduta parecchia neve mettendo anche in difficoltà gli abitanti e i lavoratori della città americana. Tuttavia, dopo aver ricordato a tutti di fare molta attenzione e di essere prudenti, l'attore non ha nascosto la sua gioia nel ritrovarsi in mezzo alla neve, un qualcosa che lo ha fatto tornare con la mente a quando vide la neve per la prima volta in vita sua da bambino in Australia: "Questo è il paradiso".

Che Jackman non si facesse intimidire dal freddo lo aveva già dimostrato anche in un video precedente nel quale l'attore si tuffava nelle acque ghiacciate in pieno dicembre. Un'usanza abbastanza nota, che oltreoceano chiamano "polar bear plunge". E proprio come il suo personaggio più celebre, Jackman ha mostrato una certa dose di spavalderia e coraggio tuffandosi nelle acque ghiacciate e riprendendosi poco dopo con il telefono, il tutto con il sorriso sul volto e l'aria decisamente soddisfatta: "Ah, ora si che ha senso [il nome della 'sfida']... Oh, se è freddo. Ma è una bella sensazione".

Di recente, Jackman ha riacceso la sua celeberrima faida con Ryan Reynolds, regalandoci come al solito degli imperdibili siparietti comici. Ma come spesso succede con questi due burloni, il tutto è a scopo benefico.