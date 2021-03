Hugh Jackman, la giacca di Wolverine all'asta per sostenere i lavoratori dello spettacolo

L'industria del cinema, come tanti altri settori, è duramente provata dall'ultimo anno, segnato dalla pandemia. Si tratta infatti di un mondo composto non solo da star milionarie, ma anche da tanti lavoratori che, con le produzioni ferme, faticano a sbarcare il lunario. Hugh Jackman, come molti colleghi, sta provando a fare qualcosa per loro.

Il prossimo 28 aprile, come riporta Deadline, è prevista un'asta il cui ricavato sarà devoluto a The Actor's Fund, organizzazione che supporta gli artisti e i lavoratori dello spettacolo. Saranno contesi dai partecipanti preziosi cimeli delle star del cinema e dello show business, come una giacca di Wolverine proveniente proprio dall'armadio di Hugh Jackman.

L'attore, famoso anche per le divertenti sfide sui social con Ryan Reynolds, è ancora molto legato al ruolo di Wolverine, anche se la sua carriera si svolge ormai su altri binari, come possiamo vedere nel trailer di Reminiscence, diretto da Lisa Joy (Westworld).

Tra gli altri oggetti all'asta, ci sono un banjo autografato da Steve Martin, un paio di occhiali di Elton John, un abito di dolce & Gabbana indossato da Glenn Close in occasione di un red carpet e una raccolta di libri firmati da Julie Andrews.

"Ho chiesto ai miei amici e colleghi del palco e dello schermo di dare supporto a questa significativa asta e la risposta è stata straordinaria" ha dichiarato l'attrice Christine Baranski, che collabora all'asta con The Actor’s Fund e Doyle Auctioneers & Appraisers. "The Actors' Fund ha fornito un'ancora di salvezza davvero necessaria al nostro settore e il suo lavoro è a dir poco miracoloso."