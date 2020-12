Hugh Jackman è gay? Ecco l'incredibile risposta della moglie

Ormai lo sappiamo bene, l'essere un personaggio pubblico ti pone costantemente sotto i riflettori. Le riviste scandalistiche spesso e volentieri calcano eccessivamente la mano sulla vita privata delle star e talvolta alimentano pettegolezzi che non hanno alcun fondo di verità. Uno dei più recenti è quello sull'omosessualità di Hugh Jackman.

Deborra-Lee Furness, la moglie dell'interprete di Wolverine, ha voluto dire la sua su questi spiacevoli rumor nel corso di una sua apparizione a Anh's Brush With Fame: "Vedo questi giornali e sono solo pieni di cattiveria. Spero che le persone capiscano che sono tutte montature. Hugh è gay ormai da così tanti anni, e ovviamente anche io ero gay quando nel 1988 ho girato Shame. Quando mi sono sposata erano tutti scioccati. Tutto questo è sbagliato, è come se qualcuno dicesse di Elton John, 'Oh è etero'. Sono sicura che si arrabbierebbe!".

La signora Jackman ha poi rivelato di odiare profondamente i commenti sulla differenza di d'età. Deborra-Lee Furness ha infatti 13 anni più di Hugh. I due sono sposati ormai da 24 anni e sembra che la loro unione sia più forte di qualsiasi madrelingua.

Intanto continua la sfida a distanza tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds. L'interprete di Deadpool sta vistosamente perdendo colpi, e addirittura sua madre sembra essere dalla parte del suo avversario.