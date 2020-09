Hugh Jackman 'fa causa' a Ryan Reynolds: continua la faida tra i due attori

Non è durata molto l'ultima tregua tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds, che da anni conducono una divertente faida mediatica che fa leva sull'interpretazione di entrambi nei panni rispettivamente di Wolverine e Deadpool. E proprio un fan poster dedicato a Deadpool 3 ha riacceso la miccia e riportato i due sul piede di guerra.

Nel fan poster oltre al protagonista, il Mercenario Chiacchierone, è possibile infatti vedere anche Wolverine raffigurato in un cerchio sulla destra. Il poster è stato pubblicato su Twitter ed è stato subito notato da Ryan Reynolds, il quale ha postato un commento di approvazione immediato, scatenando così l'ira di Wolverine in persona. Ecco, quindi, il commento di Hugh Jackman all'ennesimo smacco del collega/rivale: "Salve avvocato. È pregato di far smettere Ryan Reynolds per il palese uso improprio della mia figura, oltre a 610 milioni di dollari per dolore e sofferenza".

Intanto, i fan sono in attesa di scoprire quando rivedrà il suo idolo Deadpool in un prossimo film a lui interamente dedicato. Sembra però che il suo ritorno non sarà all'interno di uno dei prossimi film Marvel. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, che ha smentito i rumor sulla possibile introduzione del personaggio nel prossimo film di Spider-Man, ha confermato che Deadpool in futuro manterrà le caratteristiche che lo hanno reso uno dei personaggi più amati e di successo del panorama dei cinecomic. Lo stesso Reynolds ha rivelato di essere al lavoro sul terzo capitolo insieme allo studio, tuttavia al momento non ci sono novità su eventuali annunci (ricordiamo che l'intero calendario del MCU è slittato di diversi mesi a causa della pandemia).

Deadpool 3 comparirà nel Marvel Cinematic Universe? La risposta, in tre parole, l'ha data ancora Ryan Reynolds stesso: "Tre parole. Non lo so. Ovviamente tutto è in pausa in questo momento" ha dichiarato con una punta di amarezza la star canadese.