Quella volta che Hugh Jackman ha dovuto correre nudo sul set di X-Men le origini

Nel 2009 è uscito X-Men le origini - Wolverine, spin-off della saga sui Mutanti con protagonista il personaggio interpretato da Hugh Jackman. Che ha dovuto correre nudo sul set per una scena: vi raccontiamo com'è andata.

A parlare del retroscena è stato proprio Hugh Jackman, durante una puntata del Graham Norton Show, riferendosi a un momento in particolare di X-Men le origini, cioè quando Wolverine scappa dalla base segreta dopo aver ricevuto lo scheletro di adamantio.

Completamente nudo e alla ricerca di vestiti, si rifugia nel fienile di una coppia, e c'è un momento nel film in cui Wolverine corre appunto nudo scavalcando uno steccato.

Hugh Jackman ha raccontato che quella è stata la prima scena che ha girato il primo giorno di riprese di X-Men le origini, e che la troupe gli ha pure giocato un brutto tiro apposta. Qua invece ecco 5 cose che non hanno funzionato in X-Men le origini - Wolverine.

Il primo assistente alla regia aveva infatti richiamato tutta la crew per osservare la scena, soprattutto le donne, che stando al racconto di Hugh Jackman gli facevano il verso sventolandogli una banconota da 5 dollari che tenevano in mano, un po' come se fosse uno spogliarellista.

E voi la sapevate questa? Ricordate quella scena? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco i 5 migliori film con il Wolverine di Hugh Jackman.

