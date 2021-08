Hugh Jackman, che disastro: esordio da 2 milioni per Reminiscence, ma il budget è 70!

Il trailer di Reminiscence, il nuovo film con protagonista Hugh Jackman, aveva anticipato un mondo neo-noir futuristico intrigante dalla mente della co-creatrice di Westworld, Lisa Joy, che però il pubblico pare aver totalmente rigettato.

Nel suo week-end d'esordio, infatti, Reminiscence - Frammenti dal passato è riuscito a malapena a entrare nella top 10 del box office USA: il film, proiettato in 3.265 location nordamericane, è riuscito a racimolare appena $2 milioni di dollari, un inizio catastrofico considerato il suo budget di produzione di $68 milioni. Tuttavia, la scarsa performance del film non è esattamente sorprendente: gli analisti aveva predetto 'vita dura' al box office per questo titolo, considerando che il genere, l'atmosfera e la storia si rivolgono ad una fascia demografica più alta che è stata più riluttante a tornare al cinema rispetto a quelle più giovani. Il fatto che sia disponibile anche per la visione su HBO Max, poi, non ha di certo aiutato i ricavi al botteghino.

E non ha aiutato neanche la distribuzione internazionale: in giro per il mondo, Reminiscence è uscito in 48 mercati diversi, incassando però solo $3 milioni di dollari per un totale globale di $5 milioni di dollari. Il film, scritto e diretto dalla co-creatrice di Westworld Lisa Joy, vede protagoniste anche Rebecca Ferguson e Thandie Newton. Arriverà in Italia questa settimana, dal 26 agosto.

TOP10 Box Office USA

Free Guy - $18.7 milioni Paw Patrol: The Movie - $13 milioni Jungle Cruise - $6.2 milioni Don't Breathe 2 - $5 milioni Respect - $3.8 milioni The Suicide Squad - $3.4 milioni The Protege - $2.9 milioni The Night House - $2.8 milioni Reminiscence - $2 milioni Black Widow - $1.1 milioni

Per altri approfondimenti guardate il trailer di Reminiscence.