Hugh Jackman detective privato sci-fi nel primo trailer ufficiale di Reminiscence!

Dalla scrittrice, regista e produttrice Lisa Joy, co-creatrice dell'acclamata serie tv Westworld, arriva il thriller Warner Bros. Pictures Frammenti Dal Passato - Reminiscence, interpretato da Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandiwe Newton.

Il film, che avevamo avuto modo di intravedere nel teaser di Reminiscence, racconta la storia di Nick Bannister (Jackman), un investigatore privato della mente che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti. Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae (Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo?

Al fianco del candidato all'Oscar, Jackman, della Ferguson e della Newton, in Reminiscence recitano anche Cliff Curtis, la nominata all'Oscar Marina de Tavira, Daniel Wu, Mojean Aria, Brett Cullen, Natalie Martinez e Nico Parker. Lisa Joy debutta alla regia di un lungometraggio, e dirige da una sua sceneggiatura originale. Il film è prodotto dalla stessa Joy, dal co-creatore di Westworld Jonathan Nolan, da Michael De Luca e da Aaron Ryder.

Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e uscirà al cinema italiani a partire dal 26 agosto.