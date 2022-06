Hugh Jackman ha di nuovo il COVID, saltano gli impegni a teatro per The Music Man

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Hugh Jackman è risultato nuovamente positivo al COVID-19 e per questo sarà costretto a saltare tutti i suoi impegni, compreso il suo ruolo a teatro nello spettacolo di Broadway The Music Man. Al suo posto, nella settimana che va dal 14 al 21 giugno prossimo, ci sarà il suo sostituto Max Clayton.

"Ancora una volta, i sostituti salvano la situazione e, in questo caso, è Max Clayton a correre in soccorso", ha dichiarato la produttrice Kate Horton in un comunicato. "Siamo entusiasti di vederlo recitare al fianco della meravigliosa Sutton Foster e auguriamo a Hugh una pronta guarigione".

Nella sua dichiarazione su Instagram, Jackman ha detto: "Sono purtroppo risultato positivo al Covid. Di nuovo. Il mio sostituto, l'incredibilmente talentuoso @maxmclayton, prenderà il mio posto. La cosa più fastidiosa è che non potrò vederlo esibirsi! L'ho già detto prima e lo ripeterò ancora un milione di volte... Maxi e i sostituti di tutto il mondo, siete i veri eroi del teatro. Voi rendete vero il detto "lo spettacolo deve continuare".

Il risultato al test per il COVID è arrivato il giorno dopo la partecipazione di Jackman agli ultimi Tony Awards, dove era stato nominato per il suo ruolo in The Music Man. Jackman era risultato positivo al test per la prima volta nel dicembre del 2021, pochi giorni dopo che anche la Foster aveva saltato le repliche di The Music Man a causa di un caso di infezione. All'epoca, Jackman descrisse i suoi sintomi come "simili a un raffreddore", con "gola irritata e un po' di naso che cola". Alcune repliche sono state annullate prima che l'attore tornasse in scena.

The Music Man è diretto dal quattro volte vincitore del Tony Award Jerry Zaks, con le coreografie del vincitore del Tony Award Warren Carlyle.

L'ultimo film interpretato da Jackman è stato Frammenti dal passato, esordio alla regia di Lisa Joy nel lungometraggio; presto lo rivedremo in The Son con Laura Dern e Vanessa Kirby.