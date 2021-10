Hugh Jackman costretto a fare a malincuore gli auguri a Ryan Reynolds: risate assicurate

In queste ore è stato il compleanno di Ryan Reynolds, e ovviamente gli auguri social del suo acerrimo amico Hugh Jackman non potevano mancare: anche se a malincuore, la star di Wolverine ha pubblicato un video indirizzato all'attore di Deadpool, e il risultato è tutto da ridere.

In una clip condivisa sui social media, si possono vedere dozzine di membri dell'equipaggio che stanno lavorando ad un servizio fotografico augurare a Ryan Reynolds un buon compleanno. Verso la fine della clip, Hugh Jackman appare seduto al trucco e, solo all'ultimo, controvoglia augura all'amico-nemico un buon compleanno: "Non è facile per me..." scherza Jackman, dopo aver brontolato. "Buon compleanno, Ryan. Ecco, ce l'abbiamo fatta! Quante persone abbiamo avuto in questo video? La gente dice che non mi piaci, ma ho coinvolto almeno quindici persone." Dopo i suoi auguri, Jackman inizia a distribuire scherzosamente del denaro a tutti coloro che hanno partecipato al video.

Ricordiamo che Hugh Jackman non tornerà come Wolverine nel Marvel Cinematic Universe, nonostante le forti speranze dei fan. Al contrario, Ryan Reynolds sarà ancora Deadpool e col prossimo episodio della sua saga cinematografica il personaggio esordirà nel franchise dei Marvel Studios: Deadpool 3, il cui titolo è attualmente sconosciuto, è in corso di sviluppo alla Disney e porterà - presumibilmente sfruttando il lasciapassare narrativo del Multiverso - il mutante ex Fox all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel frattempo, gli ultimi leak hanno anticipato la presenza di Charles Xavier in Doctor Strange 2.