Hugh Jackman confessa: 'Pensavo che X-Men sarebbe stato un fiasco'

Strano a dirsi, ma sono già passati 20 anni dal primo film degli X Men e a quel tempo Hugh Jackman non aveva proprio idea della fortuna a cui sarebbe andato incontro il progetto.

A rivelarlo è stato lui stesso durante il talk show di James Corden: "Non c'erano indizi che indicassero che il film sarebbe stato un successo. Avevo amici ad Hollywood che mi dicevano 'Assicurati di farti assumere per un altro film prima che questa roba esca, perché là fuori non si sentono cose belle a riguardo, e almeno ne avrai un altro con cui provare di nuovo".

Nel 2000 Jackman lavorava perlopiù a teatro ed era impegnato nelle repliche del musical Oklahoma: per avere la parte di Wolverine dovette persino correre da una parte all'altra della città ed indossare un cappellino da baseball per nascondere la sua acconciatura legata al musical, visto che non aveva avuto modo di pettinarsi meglio per il provino. Per fortuna riuscì ad ottenere la parte, ma rimase comunque scettico sul successo di X-Men, tanto che in un primo momento dette ragione ai suoi amici e partecipò a delle audizioni per altri film.

Con i primi risultati dal box office le cose iniziarono a cambiare, però. Sua moglie Deb si accorse prima di lui del successo che avrebbe avuto il film: "Iniziarono ad arrivare un sacco di chiamate dal box office, una dietro l'altra, e Deb mi fece 'Tutto sarà diverso. Cambierà tutto d'ora in poi', e io dicevo 'Mah, no...'. E lei disse 'Fidati di me'. Colpo di scena: aveva ragione".

Aveva ragione eccome, visto che il film ricevette vari sequel e che Jackman è potuto tornare nei panni di Wolverine molte volte, prima di salutare il personaggio con Logan. A quel punto era ormai un attore affermato. Per quanto riguarda il futuro lui stesso si è detto fiducioso per il ritorno di Wolverine.