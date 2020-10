Hugh Jackman completamente nudo per una pubblicità, Ryan Reynolds lo trolla sui social

Nella notte italiana sulle tv australiane è andata in onda una nuova pubblicità con protagonista Hugh Jackman, pubblicità nella quale l'ex interprete di Wolverine appare completamente nudo all'interno di un ufficio.

Il filmato, pensato per la promozione di una nuova marca di stivali per il famoso brand R.M. Williams, è arrivato ovviamente sui social: potete vederlo in calce all'articolo, insieme alla nudità di Jackman, chiamato ad indossare soltanto il nuovo paio di stivali.

L'attore nominato all'Oscar però dovrebbe sapere che può servirla su un piatto così d'argento al suo amico nemico rivale fraterno Ryan Reynolds, che ovviamente dagli Stati Uniti ha risposto con un tweet dei suoi: "Ma quella è la sedia del mio ufficio?" ha scritto sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter replicando direttamente al post di Hugh Jackman.

Trattandosi di una pubblicità australiana, Hugh Jackman e il regista hanno potuto spingersi ben oltre gli standard di nudità della tv statunitense, che non avrebbero mai permesso ad uno spot simile di andare in onda, con le parti intime dell'attore coperte solo da alcuni pixel sfocati. L'intromissione di Ryan Reynolds era altamente prevedibile, ma come sempre l'attore riesce a spiazzare chiunque con i suoi commenti.

La faida tra i due è leggendaria, probabilmente più popolare di quella fra Matt Damon e Jimmy Kimmel: recentemente Hugh Jackman ha perfino 'fatto causa' a Ryan Reynolds, scoprite perché!