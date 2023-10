Hugh Jackman compie 55 anni: 'Wolverine? L'ho amato sin da subito'

Facciamo fatica a immaginare un Wolverine senza Hugh Jackman, ma un po' ci risulta difficile anche immaginare Hugh Jackman senza Wolverine: l'attore che oggi compie 55 anni può ovviamente vantare una carriera di gran livello anche al di là di Marvel, ma è innegabile che il mutante per eccellenza abbia dato al suo interprete un'enorme spinta..

Recentemente tornato in palestra in vista della riprese dei lavori su Deadpool 3, Jackman d'altronde non ha mai negato di essere letteralmente innamorato del suo Logan: "Il mio primo film americano è stato X-Men. Qualcuno potrebbe dire che senza di quello non avrei avuto questa carriera, e non avrebbe tutti i torti. Certo, all’epoca facevo teatro, quindi in qualche modo me la sarei cavata, ma X-Men è stato un vero trampolino di lancio. Tra l'altro ad un certo punto stavo per essere licenziato perché mi dissero che le cose non stavano andando come avevano sperato. Per fortuna poi ci hanno ripensato" sono state le sue parole.

L'attore ha proseguito: "Io ho amato fin da subito Wolverine, ha sempre avuto qualcosa di speciale. Siamo persone molto diverse, ma mi ha insegnato tanto. È stato terapeutico, ho lavorato sulla mia rabbia per anni grazie a lui. Mia moglie è andata in una spa e mi ha raccontato di una cosa che lei ha chiamato la Wolverine Therapy: vai sulla cima di una montagna e urli, ti sfoghi. Le ho detto: 'Si! È quello che faccio io ogni due anni!'". E voi, riuscireste a immaginare un sostituto valido per Hugh Jackman come Wolverine dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti!