Hugh Jackman commosso dal video di un nonno malato che assiste a The Greatest Showman

A quattro anni dalla sua uscita nelle sale, The Greatest Showman riesce ancora a suscitare forti emozioni. Ne ha avuto di recente dimostrazione anche il protagonista del film, Hugh Jackman, che ha reagito al video di un TikTok virale in cui un nonno affetto da demenza assiste con gioia al musical in un cinema all'aperto.

"2 minuti di felicità. Mio nonno è al secondo stadio di demenza vascolare e un modo per tirarlo su è fargli vedere The Greatest Shoqman!", ha scritto l'utente CharlieMoose all'inizio del filmato. "Così questo weekend ho deciso di portarlo al sing along in modo che potesse cantare le canzoni del film. Spero che vi piaccia".

Una piccola storia di indubbia tenerezza che ha attirato anche l'attenzione dello stesso Jackman, che ci ha tenuto a salutare di persona il nonno protagonista della vicenda e suo nipote. "Grazie di averlo condiviso Charlie. Tuo nonno mi ha fatto sorridere. Per favore, dagli un abbraccio da parte mia", ha scritto l'attore condividendo il video su Twitter.

Diretto da Michael Gracey, The Greatest Showman racconta la storia dell'impresario P.T. Barnum, un uomo visionario che creò dal nulla uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale. Il musical è una celebrazione della nascita dell'industria dell'intrattenimento e il senso di meraviglia che si prova di fronte ad uno spettacolo. Per altri approfondimenti, qui trovate la nostra recensione di The Greatest Showman.