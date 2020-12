Hugh Jackman come gli orsi polari: si tuffa in acque ghiacciate in pieno dicembre!

Come se la passerà di questi tempi Hugh Jackman? Mah, piuttosto bene sembrerebbe, considerando le sue ultime attività prontamente documentate sui social, come ad esempio il tuffo nelle acque gelide del mare in pieno dicembre.

È in realtà un'usanza abbastanza rinominata, che oltreoceano chiamano "polar bear plunge", quella che ha voluto onorare l'attore di Wolverine Hugh Jackman.

E proprio come il suo personaggio più celebre, Jackman ha mostrato una certa dose di spavalderia e coraggio tuffandosi nelle acque ghiacciate e riprendendosi poco dopo con il telefono, il tutto con il sorriso sul volto e l'aria decisamente soddisfatta: "Ah, ora si che ha senso [il nome della 'sfida']... Oh, se è freddo. Ma è una bella sensazione".

Se lo dice lui...

Di recente, Jackman ha riacceso la sua celeberrima faida con Ryan Reynolds, regalandoci come al solito degli imperdibili siparietti comici. Ma come spesso succede con questi due burloni, il tutto è a scopo benefico, e il risultato della loro ultima sfida porterà sicuramente gioia ai recipienti delle due fondazioni che sostengono per l'occasione, la Laughing Man Coffee (Jackman) e la Sick Kids Foundation (Reynolds).

Intanto, Reynolds si dedica alle app per incontri e a ideare l'appuntamento perfetto per il Diavolo (yep, e non si tratta di Jackman, stranamente).