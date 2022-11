Hugh Jackman: il cinecomic preferito di Wolverine è della DC!

Dopo aver fatto il suo debutto in un cinecomic Marvel nel lontano 2000, Hugh Jackam ritornerà sorprendentemente a vestire i panni di Wolverine in Deadpool 3, l'attesa pellicola del Marvel Cinematic Universe con protagonista Ryan Reynolds. Ma qual'è il film di supereroi preferito dall'attore?

Nonostante i suoi trascorsi, la star ha infatti dichiarato ai microfoni di Variety il suo amore per due eroi DC: "Da piccolo, il mio film di supereroi preferito era il primo Superman", ha raccontato Jackman. "È stato un punto di svolta. Il film di Dick Donner e Christoher Reeve. Ma devo dire che sto pensando anche a uno dei Batman di Nolan", ha poi aggiunto. "Vada per Il Cavaliere Oscuro." L'attore ha anche rivelato il film più spaventoso della sua giovinezza. "Oh, Salem's Lot. Non ricordo se è stato un grande successo, ma mio fratello l'ha guardato con me. Condividevamo una stanza e lui si è nascosto letteralmente sotto il mio letto per un mese ogni notte prima di andare a dormire", ha ricordato Jackman. "Ma avevo visto quel film ed ero terrorizzato, fino a quando alla fine ho pensato, 'Questa volta devo sbirciare', e ovviamente lui era lì. Salem's Lot... e mio fratello".

