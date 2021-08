Hugh Jackman chiede scusa per quella foto con Kevin Feige: 'Non volevo rompere internet'

A luglio Hugh Jackman aveva mandato in delirio i fan postando sulla sua pagina ufficiale di Instagram due foto molto particolari, una dedicata ai famosi artigli di Wolverine e un'altra in compagnia di Kevin Feige, boss dei Marvel Studios.

Immediatamente gli appassionati della saga degli X-Men, consapevoli che i Marvel Studios stanno lavorando ad un reboot dei mutanti per preparare il loro esordio nel Marvel Cinematic Universe, hanno pensato ad un inaspettato ritorno dell'attore nei panni di Logan. Il caso si sgonfiò poco dopo, dato che Jackman è tornato a ribadire che Wolverine appartiene al passato, ma adesso in una nuova intervista concessa a ComicBook la star ha voluto chiarire come è andata quella faccenda, innanzitutto chiedendo scusa ai fan.

"Stavo solo ripubblicando le fan art che trovo sui social, lo faccio spesso perché mi piace. E amo i fan. E poi è uscita anche quella foto con Kevin e dopo un po' mi sono reso conto di averla fatta grossa. 'Oh, cavoli, credo di aver rotto internet'. Non volevo! Ragazzi, scusate, okay? Non era mia intenzione. Ma sapevo che se avessi chiesto scusa o ritrattato lì per lì, nessuno mi avrebbe creduto."

Durante un'altra recente chiacchierata con Jake's Takes, Hugh Jackman ha spiegato perché ha chiuso per sempre con Wolverine, un ruolo che ha interpretato per 17 anni. "Ho sentito parlare di alcune voci su un possibile ritorno del mio Wolverine, ma non c'è nessuna email da parte di Kevin Feige. Ho controllato. Wolverine è ancora un personaggio che tengo vicino al mio cuore, ma so che è finita. Ditelo a tutti, per favore. Anche a Ryan [Reynolds, ndr]. Perché lui non crede a niente di quello che gli dico, è convinto che io stia scherzando".